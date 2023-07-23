Перший матч проти Панатінаїкоса відбудеться вже у вівторок, 25 липня.

Дніпро-1 прибув до словацького міста Кошице, де зіграє номінально домашній матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2023/24. Суперником команди Кучера стане грецький Панатінаїкос.

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Як повідомляє клубна прес-служба, саме в Кошице в понеділок, 24 липня, клуб проведе традиційні передматчеві заходи – тренування та прес-конференцію.

Дніпро-1 перший поєдинок із Панатінаїкосом зіграє 25 липня. Початок зустрічі – о 21:00 за київським часом.

Зустріч у відповідь Дніпра-1 і Панатінаїкоса відбудеться 1 серпня в Афінах. Початок матчу – о 21:30 за Києвом.

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