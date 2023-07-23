Лидер СК Днепр-1 Артем Довбык пока не думает о возможном переходе в Жирону.

"Я не могу знать, что принесет будущее, и даже не думаю ни о чем, кроме того, как я забью и как я буду всеми силами помогать Днепру-1 выйти в групповой этап Лиги чемпионов", – сказал Довбик в интервью греческому изданию Sport24.

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Напомним, главным претендентом на Довбика называют каталонскую Жирону. Однако трансфер форварда сборной Украины находится на грани срыва – испанцы уже нашли альтернативный вариант.

Напомним, недавно Довбик продлил контракт со СК Днепр-1 до лета 2025 года. В сезоне 2022/23 Артем стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив в чемпионате Украины 24 гола.

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