За останні 10 матчів Наполі переміг лише раз. Сьогодні був надзвичайно важливий поєдинок в контексті боротьби за єврокубки. Фіорентина й так була попереду, та ще й має гру в запасі, тож для "партенопейців" три очки були необхідністю.

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Гості успішно почали гру, відкривши рахунок на восьмій хвилині. Це Ррахмані, який сьогодні був капітаном, вдало прийшов на кутовий. Наполі утримував перевагу до кінця тайму, коли Фіорентина перевернула все за дві хвилини. Спочатку шедевральний гол зі штрафного забив Бірагі. Слідом із обороною розібрався Нзола, тож на перерву "фіалки" пішли лідерами.

На старті другої половини Наполі зрівняв. Тепер шедевр зі штрафного у свій актив записав Хвіча. Понад шість років у Серії А не було такого, щоб обидві команди забивали прямими ударами зі штрафних в одному матчі. Цікаво, що тоді це також була Фіоренитна, але грала вона з Лаціо.

Наполі після свого гола активніше пішов в атаку, де помітно не вистачало Осімхена. Зрештою, шанс був. Політано поцілив у стійку воріт. Ближче до кінця матчу господарі претендували на пенальті. Головний арбітр повірив Белотті, а от VAR – ні. У підсумку, справедлива нічия. Наполі продовжив безвиграшну серію й майже втратив шанси фінішувати в зоні єврокубків. Наразі перепустка в Лігу конференцій дісталася б саме Фіорентині, яка посідає восьме місце в турнірній таблиці Серії А.