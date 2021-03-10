Джованні Галеоне, близький друг та радник Массіміліано Аллегрі, розповів, чому італійський фахівець не тренує з літа 2019-го попри запрошення від великих клубів.

"Усе дуже просто. Через серйозні сімейні проблеми Аллегрі довелося відмовити кільком європейським грандам, зокрема Челсі, Арсеналу, ПСЖ і Реалу. Проте зараз він хоче повернутися й очолити клуб з еліти.

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"Він відхилив пропозицію Реала, щоб залишатись послідовним. Я запитав у нього: "Як ти міг це зробити?". Відповідь Макса мене здивувала: "Я не клоун. Якщо я відмовив іншим клубам, то не можу всього через 10 днів прийняти пропозицію Мадрида". Аллегрі – чесна людина, джентльмен і великий професіонал", – цитує Галеоне AS з посиланням на Radio Kiss Kiss.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що донецький Шахтар може запросити Алеггрі вже цього літа. Останнім клубом 53-річного алленаторе був Ювентус, з яким туринці оформили "золотий дубль" за підсумкам сезону 2018/19.

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