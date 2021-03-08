Керівництво донецького Шахтаря розглядає варіант із запрошенням на посаду головного тренера колишнього керманича Мілана та туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі.

Менеджмент донеччан запланував змінити португальський вектор розвитку на італійський. Про це журналіст Олег Ящук написав у своєму Instagram.

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"Клуб уже вийшов, увага, на екс-наставника Мілана та Юве Массіміліано Аллегрі та почав з фахівцем перемовини. Вважаю, що це великий крок вперед, хід конем. "Гірникам" вкрай необхідне перезавантаження та великі фахівці", – зазначив інсайдер.

Відзначимо, що після серії непереконливих результатів Шахтаря з'явилися чутки про близьке звільнення Луїша Каштру з посади головного тренера. Найімовірнішим претендентом на його місце називали екс-капітана "гірників" Даріо Срну.

Натомість Массіміліано Аллегрі перебуває без роботи з травня 2019 року. До цього він 5 разів поспіль робив Ювентус чемпіоном Італії, а також брав Скудетто 2010/11 з Міланом.

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