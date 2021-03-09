"Аллегрі шукає новий клуб. Його агент зараз активний. Вважаю його прихід у Шахтар неможливим, але агент може використати це для тиску у перемовинах з іншими клубами. Не виключаю Рому.

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Чи агентські ігри це? Думаю, так. Хоча Шахтар добре знають та поважають у Європі, але український чемпіонат навряд чи зацікавить італійського спеціаліста", – сказав Великих у коментарі виданню FootballHub.

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з'явились чутки про буцімто початок переговорів керівництва Шахтаря з Массіміліано Аллегрі. Екс-наставник Ювентуса перебуває без роботи з травня 2019 року – до цього він 5 разів поспіль приводив "Стару синьйору" до золотих медалей Серії А, а також брав Скудетто з Міланом у сезоні 2010/11.

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