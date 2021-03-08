"Зараз поступово в Шахтарі відбувається те, що відбувалося в Динамо колись. Команда Луческу поступово "вмирає". Занепадає та система, яку він будував у Шахтарі. Це якщо говорити, в чому глобальна проблема "гірників" зараз.

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За результат завжди повинна відповідати футбольна людина. Харизматична, самостійна, яка знає, чого хоче і куди йде, і що ні на що не дивиться.

Срна – ідеальний кандидат для того, щоб очолити Шахтар. Але йому потрібно дати час і не вимагати відразу результатів. І тоді хорват зможе побудувати якусь свою систему. Але він повинен за неї відповідати", – сказав журналіст у своїй програмі Циганик Live.

Нагадаємо, Даріо Срна захищав кольори Шахтаря у 2003-2018 роках, зараз хорват працює у тренерському штабі Луїша Каштру.

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