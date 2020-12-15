"Не знаю, чи шкодував Реал через мій відхід. Я приїхав у Мадрид дуже молодим і не отримав ігрового часу.

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Це було складно, адже я не відчував такої впевненості, як зараз. Відтоді, як я опинився у Мілані, все складається добре. Зараз я не бачу шляхів повернення у Реал", – наводить слова Ернандеса Football Italia.

Нагадаємо, влітку 2019-го Мілан придбав захисника у Реала за 20 млн євро. У поточному сезоні Тео провів 18 матчів, в яких відзначився 3 голами та 4 асистами.

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