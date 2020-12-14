Англія: Ліверпуль і Тоттенхем втрачають очки, сонне дербі Манчестера, чергове фіаско Арсенала

Лідери Прем'єр-ліги у 12 турі чемпіонату набрали лише по одному балу з далеко не найсильнішими суперниками. Крістал Пелас відібрав очки у команди Моурінью, а Фулхем лише під завісу гри дозволив Ліверпулю уникнути поразки. "Шпори" продовжують лідирувати завдяки кращій різниці голів, але вже в наступному турі все може змінитися – 16 грудня Тоттенхем поїде в гості на Енфілд. Битва за одноосібне перше місце обіцяє бути напруженою.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: дружнє дербі замість снодійного, питання до Гвардіоли, Погба спростовує чутки

Невдачею дуету лідерів скористався Лестер, який підібрався на відстань одного пункту. У випадку перемоги над кризовим Арсеналом в наступному турі та нічиєї між Ліверпулем і Тоттенхемом команда Брендана Роджерса очолить турнірну таблицю! Відзначимо і перемогу Саутгемптона, який після поразки Челсі від Евертона увірвався в зону Ліги чемпіонів.

А от що дійсно розчарувало – так це поєдинок між Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті. Матч був важливий для обох команд, які провалили старт сезону, але, схоже, Гвардіола та Сульшер віддали перевагу синиці в руках у вигляді нічиєї. 0:0 – закономірний підсумок дербі, від якого багато очікували, але мало що отримали. Найбільше дивує те, що обидва тренери абсолютно не приховували задоволення від такого результату – це стало зрозуміло ще по ходу гри, в ході якої кожен з наставників зробив лише по одній заміні.

Арсенал зазнав третьої поразки поспіль – цього разу кривдником "канонірів" став Бернлі. П'єр-Емерік Обамеянг так давно не забивав, що почав плутати ворота – саме автогол габонця залишив лондонців без очок. Лише один забитий м'яч у останніх п'яти матчах, четверта домашня поразка поспіль та 5 очок від зони вильоту – Арсенал на межі справжньої катастрофи.

Продовжує летіти у прірву і Шеффілд Юнайтед. "Клинки" стали лише 4-ю командою в історії елітного англійського дивізіону, яка після 12 турів має в активі тільки 1 пункт. Схоже, після класного минулого сезону (9 місце і один з найнадійніших захистів ліги) настало сумне похмілля – саме Шеффілд Юнайтед є головним кандидатом на виліт.

Іспанія: Реал виграв дербі Мадрида, важка перемога Барселони, Сосьєдад – знову лідер

Центральним матчем 13 туру Ла Ліги стало дербі між Реалом та Атлетіко. "Вершкові" взяли гору над принциповим суперником та скинули команду Дієго Сімеоне з першого місця турнірної таблиці. Тепер там перебуває Реал Сосьєдад, який, хоч і звів унічию вже третій матч поспіль, але вибрався у лідери чемпіонату. Щоправда, Атлетіко, який програв вперше в поточній Прімері, зіграв на 2 поєдинки менше.

Зінедін Зідан, якого останнім часом не критикував лише лінивий, знову вийшов сухим із води. Попри всі чутки про ймовірну відставку француза, Реал виграв обидва важливі матчі, від яких залежала доля тренера. Після звитяги над Борусією М та виходу в плей-офф ЛЧ Королівський клуб тріумфував і в дербі – що ще потрібно, щоб бодай тимчасово закрити рота скептикам? Реал піднявся вже на 3 сходинку турнірної таблиці.

Барселона продовжує чергувати перемоги з поразками. Цього тижня новини для "синьо-гранатових" були приємними – щоправда, 3 очки у грі з Леванте далися команді Кумана непросто. Каталонці володіли тотальною перевагою, але зуміли вразити ворота опонента лише на 76 хвилині – автором вирішального удару став Ліонель Мессі. Барса наразі восьма, але відставання від Атлетіко доволі серйозне – 9 очок.

Італія: дубль Роналду в ювілейному матчі, камбек Мілана, перший гол Маліновського

Мілан був дуже близький до першої поразки в чемпіонаті. Парма вела на Сан-Сіро з рахунком 2:0, але не втримала 3 очки. Доволі несподівано героєм "россонері" став захисник Тео Ернандес, який своїм дублем врятував для команди Стефано Піолі один пункт. Навряд чи ця нічия входила у плани Мілана, адже всі конкуренти свої матчі виграли і скоротили відставання в турнірній таблиці.

Міг втратити очки і Ювентус, який зіткнувся зі серйозним опором аутсайдера Дженоа. Своє вирішальне слово сказав Кріштіану Роналду – португалець, який проводив 100-й матч за "Стару синьйору", двічі результативно пробив із пенальті та приніс команді Андреа Пірло важкі 3 очки. Туринці після непереконливого старту піднялися вже на 4 позицію, а відставання від Мілана складає тільки 4 пункти.

"Маліновський – браво! Гол – перлина!": італійські ЗМІ вибухнули епітетами, описуючи камбек українця на "вакантне" місце

Серед інших поєдинків відзначимо погром Болоньї у виконанні Роми – команда Паулу Фонсеки несподівано легко відвантажила супернику 5 голів лише за перший тайм. Але найприємніший момент для українських уболівальників – гол Руслана Маліновського у ворота Фіорентини. Хавбек Аталанти відзначився вперше в сезоні, класно виконавши штрафний удар. Бергамаски переживають не найкращі часи через внутрішні конфлікти в команді, але гра Маліновського проти "фіалок" змусила італійські видання видати чимало компліментів для лідера збірної України.

Німеччина: друга поспіль втрата Баварії, Байєр вийшов у лідери, Борусія Д звільнила Фавра

Флагман німецького футболу втратив очки вже у другому поєдинку поспіль. Після мирової з РБ Лейпциг Баварія не змогла обіграти берлінський Уніон, який йде у єврокубковій зоні. Ситуацією скористався Байєр – перемога над Хоффенхаймом дозволила "фармацевтам" очолитити турнірну таблицю Бундесліги. Турнірна інтрига в Німеччина наразі тішить, адже лідер змінюється мало не щотуру, а Баварія регулярно роздає очки та провалюється у захисті (вже 17 пропущених голів у 11 матчах). Втім, таке траплялося вже кілька разів за останні роки – мюнхенці полюбляють відверто клеїти дурня в першій частині сезону, а вже потім беруться за справу, не даючи конкурентам жодного шансу.

Шальке, здавалося, нарешті перерве безвиграшну серію, яка триває ще з січня. "Кобальтові" у більшості перемагали Аугсбург, проте пропустили в компенсований час і залишилися на дні таблиці. Для гельзенкірхенців є лише одна радість – Борусія Д (принциповий суперник Шальке) вдома зганьбився зі Штутгартом, пропустивши від швабів 5 голів. Цей матч став останнім для Люсьєна Фавра на посаді головного тренера "джмелів". Такої ганьби керівництво клубу прогнозовано не пробачило та відправило швейцарця у відставку. Дортмунд не виграє вже 3 поєдинки чемпіонату і скотився за межі зони ЛЧ.

Франція: скандальна поразка ПСЖ з травмою Неймара та клоунадою кіпера Ліона

Команда Томаса Тухеля зазнала вже четвертої поразки в чемпіонаті, опустившись на третю сходинку турнірної таблиці. Кривдником парижан став Ліон, який піднявся на другу позицію та допоміг Ліллю очолити Лігу 1. Не варто забувати і про Марсель – провансальці відстають від лідера на 2 пункти, але мають дві гри в запасі. Цілком можливо, що у Франції нарешті буде інтрига в боротьбі за титул. Принаймні, на ПСЖ всі команди налаштовуються з неймовірною мотивацією.

Інколи це переходить всі межі. Ну а як ще пояснити гру Тьяго Мендеса проти Неймара? Бразильця, який не стримав сліз, винесли з поля на ношах – на щастя, перелому немає, але певний період форвард ПСЖ точно пропустить. А ще запам'яталася епічна симуляція Антоні Лопеша. Звісно, голкіперу Ліона, можливо, і було трохи боляче після зіткнення, але ж явно не так, як він це зобразив.