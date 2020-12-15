Аталанта визнана найкращою командою року в Італії. Маліновський і компанія сенсаційно дійшли до 1/4 Ліги чемпіонів 2019/20, а у новому розіграші знову пробились до плей-офф.

Ібрагімовіч повернувся до тренувань у загальній групі Мілана

Вражаючий прогрес Мілана також не залишився без уваги. Ветеран "россонері" Златан Ібрагімовіч став легендою року, а керманич Стефано Піолі – найкращим тренером за версією La Gazzetta dello Sport .

Додамо, що у поточному сезоні Мілан йде без жодної поразки і очолює турнірну таблицю Серії А після 11 турів. Аталанта застрягла на восьмій сходинці, але має матч у запасі.

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