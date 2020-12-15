"Не знаю, жалел ли Реал из-за моего ухода. Я приехал в Мадрид очень молодым и не получил игрового времени.

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Это было сложно, ведь я не чувствовал такой уверенности, как сейчас. С тех пор, как я оказался в Милане, все складывается хорошо. Сейчас я не вижу путей возвращения в Реал", – приводит слова Эрнандеса Football Italia.

Напомним, летом 2019-го Милан приобрел защитника у Реала за 20 млн евро. В текущем сезоне Тео провел 18 матчей, в которых отличился 3 голами и 4 ассистами.

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