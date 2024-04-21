– Як команда почувається після важких фізичних зусиль у середу?

– Все добре. Є гравці, яким потрібен ще один день. Менді сьогодні не тренувався. Ми збираємося виставити найкращу можливу команду.

– Як ви оцінюєте критику, отриману після виходу до півфіналу Ліги чемпіонів?

– Я не здивований. Кожен має право на власну думку. Нам зрозуміло, як слід грати. Ви повинні добре контролювати себе, з м'ячем чи без. Я поки не бачив наших сумних вболівальників. Вони щасливі, і я цьому радий.

– Як бачите майбутнє Начо?

– Це його рішення. Він сам повинен сказати, що хоче зробити. Днями він провів чудову гру, найвищий рівень. Він був, є і буде великим центральним захисником.

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– Вальверде та Мілітао відмовились бити в серії пенальті проти Сіті. Як ви сприймаєте таку відвертість гравця?

– Ми завжди цікавимось моральним станом гравців. Це дуже важливий момент, ви маєте бути готові. Я думаю, що всі допомогли, навіть Кепа. Ми мали багато інформації про удари гравців Сіті, і все склалося добре. Наш тренер воротарів Луїс Льопіс багато працював у цьому напрямку.

– Тепер Барселона...

– Це дуже конкурентоспроможний суперник, у якого справи йдуть дуже добре. Ми переконані, що це буде справжнє Класіко, як завжди, боротьба буде дуже завзятою. Це чудова нагода стати ближче до титулу в Ла Лізі. Барселона – дуже енергійна команда.

– Що думаєте про молодих зірок суперника – Ямала та Кубарсі?

– Зв'язок ветеранів та молоді дуже важливий. Кубарсі та Ямал для всіх стали сюрпризом, вони дуже молоді, і на них чекає дуже успішне майбутнє.

– Проти Сіті ви поставили схему з трьома центральними захисниками. Це може бути нормою Реала чи особливість під конкретного суперника?

– Ми не виключаємо цього. Коли захисників бракує, я можу поставити п'ятьох чи сімох, ще, сподіваюся, двох воротарів. Автобус не можна поставити.

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– Лука Модріч ще може додати?

– Він ніколи не змириться з тим, що він запасний. У нього ті ж якості та ентузіазм, що й 10 років тому. Він ніколи не прийме таку роль.

– Яку оцінку ви ставите цьому сезону?

– У нас все добре. Торт готовий, не вистачає тільки глазурі. Ми добре йдемо, відновили гравців і упродовж місяця маємо додати вишеньку на торт.

– У чому сила цієї команди?

– Кожен ставить успіх команди вище за особисте его. У команді найвищого рівня рідко можна побачити таку відданість справі, як у нас, – наводить слова Анчелотті AS.

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