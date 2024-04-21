– Как команда чувствует себя после тяжелых физических усилий в среду?

– Все хорошо. Есть игроки, которым нужен еще один день. Менди сегодня не тренировался. Мы собираемся выставить лучшую возможную команду.

– Как вы оцениваете критику, полученную после выхода в полуфинал Лиги чемпионов?

– Я не удивлен. Каждый имеет право на собственное мнение. Нам понятно, как следует играть. Вы должны хорошо контролировать себя, с мячом или без. Я пока не видел наших грустных болельщиков. Они счастливы, и я этому рад.

– Как видите будущее Начо?

– Это его решение. Он сам должен сказать, что хочет сделать. На днях он провел великолепную игру, высочайший уровень. Он был, есть и будет великим центральным защитником.

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– Вальверде и Милитао отказались бить в серии пенальти против Сити. Как вы воспринимаете такую откровенность игрока?

– Мы всегда интересуемся моральным состоянием игроков. Это очень важный момент, вы должны быть готовы. Я думаю, что все помогли, даже Кепа. Мы имели много информации об ударах игроков Сити, и все сложилось хорошо. Наш тренер вратарей Луис Льопис много работал в этом направлении.

– Теперь Барселона...

– Это очень конкурентоспособный соперник, у которого дела идут очень хорошо. Мы убеждены, что это будет настоящее Класико, как всегда, борьба будет очень упорной. Это отличная возможность стать ближе к титулу в Ла Лиге. Барселона – очень энергичная команда.

– Что думаете о молодых звездах соперника – Ямале и Кубарси?

– Связь ветеранов и молодежи очень важна. Кубарси и Ямал для всех стали сюрпризом, они очень молодые, и их ждет очень успешное будущее.

– Против Сити вы поставили схему с тремя центральными защитниками. Это может быть нормой Реала или особенность под конкретного соперника?

– Мы не исключаем этого. Когда защитников не хватает, я могу поставить пятерых или семерых, еще, надеюсь, двух вратарей. Автобус нельзя поставить.

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– Лука Модрич еще может добавить?

– Он никогда не смирится с тем, что он запасной. У него те же качества и энтузиазм, что и 10 лет назад. Он никогда не примет такую роль.

– Какую оценку вы ставите этому сезону?

– У нас все хорошо. Торт готов, не хватает только глазури. Мы хорошо идем, восстановили игроков и в течение месяца должны добавить вишенку на торт.

– В чем сила этой команды?

– Каждый ставит успех команды выше личного эго. В команде самого высокого уровня редко можно увидеть такую преданность делу, как у нас, – приводит слова Анчелотти AS.

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