Карло Анчелотті цілковито довірив підготовку до "футбольної лотереї" тренеру воротарів Луїсу Льопісу і своєму сину Давіде, повідомляє Relevo.

Сейв Луніна після піжонського удару Бернарду в серії пенальті у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Реал

Двоє гравців Реала відразу відмовилися виконувати пенальті. Едер Мілітао нагадав, що Едерсон грає разом з ним за збірну Бразилії і дуже добре знає манеру виконання 11-метрових. Феде Вальверде видав божевільний об'єм роботи за 120 хвилин і вже не відчував у собі сил для чіткого удару.

Мегадосвідченого Луку Модріча поставили бити першим, щоб вселити впевненість у партнерів. Хорват провалив це завдання, але наступні виконавці не помилялись – Беллінгем, Лукас Васкес, Начо та Рюдігер.

У Льопіса була довга розмова з Луніним. Тренер воротарів назвав українцю три прізвища гравців Ман Сіті, які можуть ризикнути пробити по центру. Льопіс наказав Андрію спробувати залишитися на місці проти одного, але не більше. Лунін ідеально скористався своїми 33% на успіх, забравши удар Бернарду по центру. Португалець був у списку трьох, про яких згадував Льопіс. Потім Лунін потягнув ще й постріл Ковачіча у правому нижньому від себе куті. Все інше – вже історія.

Лунін затягнув Реал у півфінал ЛЧ – помста в серії пенальті, 8 сейвів, злий геній для де Брюйне та стіна для Ман Сіті