Головний тренер Барселони Хаві Ернандес поговорив з пресою перед Класіко на полі Реала в рамках 32-го туру Ла Ліги.

– Чого ви очікуєте від Реала?

– Завтра ми маємо можливість увімкнутися в Ла Лізі. Це буде найважливіша гра сезону. На нас чекає сильний Мадрид, тим більше, вони після перемоги над найкращою командою світу – Ман Сіті. Їхня ейфорія зашкалює, це дуже сильний суперник. Сьогодні ми добре тренувалися, вчора були з похмілля після Ліги чемпіонів. Команда з усім ентузіазмом хоче боротися за Ла Лігу.

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– Команда морально оговталась?

– Нам треба змінити налаштування. Нехай розчарування та безпорадність минулого дня, які важко переварити, обернуться на нашу користь. Перед нами Реал, який морально зміцнів.

– Чи було у вас відчуття, що у матчі з ПСЖ вислизнула можливість зробити щось велике?

– Так, звідси і моє розчарування. Ось чому я отримав там вилучення. Ви бачите несправедливість та велику напругу. Ми не мали права на помилку. Шкода, бо це була чудова нагода, але ми змарнували її.

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– Чи були усунені непорозуміння в роздягальні? Гюндоган, Араухо?

– Це вирішено, проблем немає. Спілкуючись, люди розуміють одне одного. Мадрид атакуватиме на перших хвилинах кожного тайму. Потрібно сміливо поводитися з м'ячем і не втрачати його. Це ідеальна ситуація, щоб продемонструвати індивідуальність. Ми добре підготувалися до гри. Перші хвилини будуть ключовими, потрібно приборкати Реал.

– Що ви думаєте про матч Реала з Ман Сіті?

– Мадриду довелося захищатися проти найкращої команди світу. Дуже часто противник вас підкорює, а ви не звикли захищатись у низькому-середньому блоці. Реал дуже добре захищався. Щось схоже було у першому Класіко чемпіонату. Перший тайм був повністю наш. Ми маємо бути ефективними завтра, тому що Реал є саме таким. Мадрид має великий потенціал, це одна з найкращих команд світу.

– Чи планується зустріч із Лапортою для продовження наступного сезону?

– Ніяких зібрань немає, мене не викликали. Я не важливий. Завтра ми граємо за чемпіонство. Завтра ми маємо перемогти. Час для розмов ще буде.

– Завтрашня гра стане фіналом?

– Для нас це найважливіша гра сезону. Потрібно перемагати і чинити тиск на лідера. Ми постараємося поборотися та перемогти на Бернабеу, – наводить слова Хаві AS.

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