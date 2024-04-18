"Футбол 24" розібрав феєричний виступ Андрія Луніна у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті. Дивіться нове відео на нашому YouTube-каналі.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін після виходу іспанців до півфіналу Ліги чемпіонів став справжньою зіркою в мадридській пресі, яка засипала колишнього воротаря Дніпра компліментами. Статистичні портали (такі як Sofa Score) взагалі виставили нашому земляку найвищу оцінку (9,7) серед усіх гравців, які брали участь у цьогорічних плей-офф ЛЧ.

Огляд преси та аналіз дій Луніна у переломному для кар'єри українця матчі, миттєвій пропозиції президента Реала, шансах "вершкових" на перемогу в турнірі та перспективах українця посадити Тібо Куртуа на лаву запасних дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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