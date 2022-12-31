"Це правда, що м'яч влучив у руку нашого гравця, але такий самий момент був у нашому минулому матчі проти Атлетіка. Тоді суперника не покарали. Я втомився. Нехай усі свистять однаково, і ми бодай знатимемо, куди йдемо.

Кінець "мовчанки" Бензема у відеоогляді матчу Вальядолід – Реал – 0:2

Якщо я поставлю зображення руки гравця Атлетіка, то всі погодяться, що пенальті був там. У нашого гравця теж рука, але він стрибає у натовпі, відвернувся задом, боротьба, удар головою, людина зберігає баланс завдяки цій руці... Здається, що я скаржуся і нию, але як мені ще відповідати на ці питання? Мене покарали пенальті, який мені в Більбао чомусь не поставили. Я кажу правду і не збираюся затикатись, а буду протестувати з доказами. Пенальті у Більбао був більш явним, ніж цей", – наводить слова Пачети AS.

Нагадаємо, Реал 80 хвилин не міг зламати оборону Вальядоліда, але потім отримав пенальті. Мунуера Монтеро вказав на "позначку" лише після підказки відеоасистента.

Реал вистраждав перемогу над Вальядолідом – дубль Бензема допоміг обійти Барселону на вершині Ла Ліги