"Это правда, что мяч попал в руку нашего игрока, но такой же момент был в нашем прошлом матче против Атлетика. Тогда соперника не наказали. Я устал. Пусть все свистят одинаково, и мы будем знать, куда идем.

Конец "молчания" Бензема в видеообзоре матча Вальядолид – Реал – 0:2

Если я поставлю изображение руки игрока Атлетика, все согласятся, что пенальти был там. У нашего игрока тоже рука, но он прыгает в толпе, отвернулся задом, борьба, удар головой, человек сохраняет баланс благодаря этой руке... Кажется, что я жалуюсь и ною, но как мне еще отвечать на эти вопросы? Меня наказали пенальти, который мне в Бильбао почему-то не поставили. Я говорю правду и не собираюсь затыкаться, а буду протестовать с доказательствами. Пенальти в Бильбао был более явным, чем этот", – приводит слова Пачеты AS.

Напомним, Реал 80 минут не мог сломить оборону Вальядолида, но затем получил пенальти. Мунуэра Монтеро указал на "точку" только после подсказки видеоассистента.

Реал выстрадал победу над Вальядолидом – дубль Бензема помог обойти Барселону на вершине Ла Лиги