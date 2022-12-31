Реал все ж зумів перемогти Вальядолід (2:0) у 15-му турі Ла Ліги. Звіт та огляд матчу читайте на Футбол 24.

Клуб Роналдо перед павзою на ЧС-2022 набрав непогану ходу, піднявшись у середину турнірної таблиці. Реал пішов на перерву другим, тому прагнув бодай на кілька годин повернути лідерство (Барселона 31 грудня о 15:00 грає проти Еспаньйола).

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Гра розпочалась із хвилини мовчання у пам'ять про Пеле, який відійшов у вічність напередодні. Вальядолід почав "кусатись" зі старту, організувавши кілька випадів на ворота Куртуа. Не вистачало лишень завершального удару. Перший серйозний момент організували гості на 10 хвилині. Асенсіо потужно пробивав у дальній кут, але кіпер потягнув. Кількома миттєвостями пізніше забивати мав Бензема. Вінісіус прострілив, кіпер відбив, а Карім на підбиранні з зони пенальті вгатив у кількох сантиметрах над поперечкою.

Варто відзначити активність Асенсіо у першому таймі, який всіляко намагався допомогти партнерам в атаці й не раз загострював гру. Вальядолід відповів кількома ударами, найгострішим з яких був постріл Агуадо. Куртуа в ефектному стрибку парирував.

По перерві ситуація на полі не надто змінилась. Підопічні Анчелотті намагались зламати серйозний захист суперника, але моментами здавалось, що "бланкос" банально не знають, що робити. Вальядолід організував у відповідь кілька контрвипадів. Результативними могли стати два кутові – на 67-й Куртуа врятував від "сухого листа", а вже за кілька секунд Тібо показав найвищий клас.

Жуніор відповів ефектним проходом та намаганням перекинути кіпера – вище. А на 80 хвилині Хав'єр Санчес зіграв рукою у штрафному. Хосе Луїс Мунуера Монтеро переглянув VAR та вперше у сезоні вказав на позначку. Бензема легко розвів кіпера та м'яча по різних кутах. Карім забив вперше з 19 жовтня! Ситуація для Вальядоліда погіршилась ще й тому, що перед ударом з позначки Серхіо Леон отримав червону за критику рефері.

На 89 хвилині Камавінга промчався лівим флангом, прострілив на Бензема, який прибрав візаві й розстріляв кіпера. 2:0. Це була ефектна крапка у дуже важкому для мадридців поєдинку. Перемога дозволила Реалу піднятись на першу сходинку Ла Ліги з 38 пунктами. Барселона має на 1 бал менше.

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