Кінець "мовчанки" Бензема у відеоогляді матчу Вальядолід – Реал – 0:2
08:29 - Читать на русском
Реал з проблемами здолав Вальядолід у 15-му турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
завершено
Карім Бензема 83’
Карім Бензема 89’
83’ Карім Бензема
89’ Карім Бензема
Гра у виконанні обох команд була рівною аж до останніх хвилин поєдинку. Мадридцям допоміг Санчес, який зіграв рукою у власному штрафному. Бензема реалізував пенальті, забивши вперше з 19 жовтня!
Реал вистраждав перемогу над Вальядолідом – дубль Бензема допоміг обійти Барселону на вершині Ла Ліги
Кількома миттєвостями пізніше француз з передачі Камавінга оформив дубль. Важка перемога дозволила Реалу піднятись на першу сходинку Ла Ліги з 38 пунктами. Барселона має на 1 бал менше, але свій матч проведе сьогодні.
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