Реал з проблемами здолав Вальядолід у 15-му турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Гра у виконанні обох команд була рівною аж до останніх хвилин поєдинку. Мадридцям допоміг Санчес, який зіграв рукою у власному штрафному. Бензема реалізував пенальті, забивши вперше з 19 жовтня!

Реал вистраждав перемогу над Вальядолідом – дубль Бензема допоміг обійти Барселону на вершині Ла Ліги

Кількома миттєвостями пізніше француз з передачі Камавінга оформив дубль. Важка перемога дозволила Реалу піднятись на першу сходинку Ла Ліги з 38 пунктами. Барселона має на 1 бал менше, але свій матч проведе сьогодні.