"Я хочу знати, як ти вдарив кішку", – фанати Ньюкасла познущались з Зума
Джо Віллок 45+1’
45+1’ Джо Віллок
На матч 26-го туру АПЛ Вест Хем – Ньюкасл (1:1) вболівальники гостей принесли надувних кішок та співали "Зума, я хочу знати, як ти вдарив кішку".
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Так фанати намагались дестабілізувати захисника "молотобійців", який нещодавно вляпався у скандал. Нагадаємо, у мережі з'явилось відео, де Курт Зума знущається зі своєї кішки. На футболіста обвалився шквал критики, француз вибачився, а тварину у нього забрали.
У нинішньому сезоні Зума провів 16 матчів. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 32 млн євро.
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