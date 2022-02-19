На матч 26-го туру АПЛ Вест Хем – Ньюкасл (1:1) вболівальники гостей принесли надувних кішок та співали "Зума, я хочу знати, як ти вдарив кішку".

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Так фанати намагались дестабілізувати захисника "молотобійців", який нещодавно вляпався у скандал. Нагадаємо, у мережі з'явилось відео, де Курт Зума знущається зі своєї кішки. На футболіста обвалився шквал критики, француз вибачився, а тварину у нього забрали.

У нинішньому сезоні Зума провів 16 матчів. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 32 млн євро.

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