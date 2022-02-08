У мережі з'явилося відео, у якому центрбек кинув на підлогу і вдарив ногою власного кота, який відчайдушно намагався вирватися та втекти. Після цього футболіст бігав за ним по кімнаті та кидав у тварину взуття. Сцена супроводжувалася гучним сміхом. Ролик, який набув розголосу в соцмережах, опублікував брат Курта Зума.

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Благодійні зоозахисні організації засудили вчинок француза, якого можуть притягнути до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. Зума вже перепросив за свою витівку, назвавши її неприйнятною. "Щиро шкодую про цей одиничний випадок. Моїй поведінці немає жодних виправдань. Хочу запевнити, що наші дві кішки абсолютно здорові. Їх усі люблять і таке більше не повториться", – цитує гравця The Sun.

Видання інформує, що тварина пошкодила деякі предмети в будинку – саме цим була викликана така реакція. Вест Хем відреагував на вчинок свого гравця, назвавши такі поведінку дворазового чемпіона Англії неприйнятною. Клуб проведе власне розслідування інциденту.

Нагадаємо, Вест Хем придбав Зума у Челсі влітку 2021-го за 35 млн євро. У поточному сезоні 27-річний француз зіграв 15 матчів і забив 1 гол.

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