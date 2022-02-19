Чемпіонат Англії 2021/22, 26-й тур

Вест Хем – Ньюкасл – 1:1

Голи: Доусон, 32 – Віллок, 45+1

Арсенал – Брентфорд – 2:1

Голи: Сміт-Роу, 48, Сака, 79 – Ньоргор, 90+3

Астон Вілла – Уотфорд – 0:1

Гол: Бонавентуре, 78

Брайтон – Бернлі – 0:3

Голи: Вегхорст, 21, Браунхілл, 40, Леннон, 69

Крістал Пелас – Челсі – 0:1

Голи: Зієш, 89

Ліверпуль – Норвіч – 3:1

Голи: Мане, 64, Салах, 67, Діаш, 81 – Сарджент, 48

Суботня програма 26-го туру чемпіонату Англії вражала своєю масштабністю. В один день АПЛ проводила одразу вісім матчів – і перший з них пройшов у Лондоні, де Вест Хем приймав Ньюкасл. Господарям необхідно було повертатись у зону ЛЧ (не вистачало двох очок), а гості намагалися відірватись від зони вильоту якомога далі.

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Обидві команди провалили завдання, не зумівши здобути перемогу. "Молотобійці" у досить рівному поєдинку відкрили рахунок завдяки подачі з кутового на 32-й хвилині (її замкнув Доусон), а "сороки" зрівняли прямо перед перервою – Віллок протиснув захисника у метушні й спрямував м'яч під дальню стійку. 1:1. Ярмоленко на поле так і не вийшов, а Вест Хем залишився на п'ятій позиції.

Осічкою "хаммерс" намагався скористатися Арсенал. "Каноніри" у випадку домашньої перемоги над Брентфордом порівнялися б з Вест Хемом за очками й відірвались би від конкурентів на топ-4 – і вже на 13-й хвилині Ляказетт святкував взяття воріт "джмелів". Втім, гол скасували через офсайд, а наступні 15 ударів у першому таймі успіху не принесли.

Тим не менш, тотальне домінування Арсенала дало про себе знати по перерві. Вже через дві хвилини після відновлення гри Сміт-Роу виконав фантастичний прохід лівим флангом у штрафний, пробивши точно в дальній кут. 1:0! Брентфорд на цей гол нічим цікавим не відповів, а лондонці, продовживши тиск, добили суперника на 79-й – це свіжий Сака вистрілив з лівого кута карного майданчика під праву стійку. 2:0!

Гості аж на останній компенсованій хвилині зуміли заштовхати гол престижу (відзначився Ньоргор), але на підсумковий результат це вже не вплинуло. "Каноніри" святкують перемогу й наближають до МЮ на відстань в 1 заліковий бал (при двох іграх у запасі).

У паралельному матчі Крістал Пелас приймав Челсі. "Пенсіонери" проводили перший матч у статусі клубних чемпіонів світу, однак "орлів" це аж ніяк не злякало – підопічні Патріка Вієйра не поступалися за кількістю ударів і в цілому грали на рівних, хоча моменти гостей були гострішими. На перерву команди відправились без забитих голів.

В другому таймі футбол Челсі став менш цікавим. До кінця основного часу команда Томаса Тухеля навіть не завдала жодного пострілу по воротах, за виключенням голу Зієша на 76-й хвилині. Його скасували через офсайд. Здавалося, що Крістал Пелас таки відбере очки у гранда – втім, клас чемпіонів світу та Європи дався взнаки. На 89-й хвилині Зієш прийняв закидання від свіжого Алонсо на правий край штрафного й пробив поміж ніг Батленду. 0:1! "Пенсіонери" святкують важку перемогу.

Ліверпуль після звитяги над Інтером повернувся на Енфілд, аби розімнятися на Норвічі. Юрген Клопп навіть дозволив собі ротацію "недоторканних", залишивши у запасі Робертсона й надавши відпочинок Тренту. Втім, "канарки" не збиралися виконувати роль "тренувальних котів" – гол Ван Дейка на 34-й хвилині не зарахували через офсайд у Хендерсона, а всі інші моменти до перерви реалізувати не вдалося.

Перший тайм Норвіч відстояв на "нуль", а за дві хвилини після старту другого Сарджент ще й вивів гостей уперед (щоправда, йому допоміг рикошет від Матіпа). Це вже було занадто для Ліверпуля. Мерсисайдці пішли в атаку й ефектно зрівняли рахунок на 64-й хвилині завдяки скидці Цімікаса й "бісіклеті" від Мане. 1:1.

Ще через три хвилини Салах прийняв вкидання від Аліссона, увірвався в штрафний і забив другий гол у ворота "канарок", а на 81-й новачок Діас добив Норвіч, перекинувши голкіпера – 3:1. Дебютний гол Луїса в АПЛ поставив крапку в матч. "Червоні" святкують перемогу. Команда Діна Сміта опускається на дно таблиці.

Набагато простіший матч провів Бернлі, Підопічні Шона Дайча приїхали у Брайтон, влаштувавши однойменному колективу несподіваний розгром. Два голи гості провели ще до перерви – Вегхорст на 21-й хвилині відкрив рахунок, вперше забивши у АПЛ, а на 40-й він же асистував Браунхіллу. В середині ж другого тайму Леннон добив команду Грема Поттера, встановивши остаточний рахунок у зустрічі – 0:3.

"Бордові" здобули надзвичайно важливу перемогу, перервавши 12-матчеву безвиграшну серію у всіх турнірах піднявшись з останньої позиції в АПЛ на 19-ту. Від рятівної 17-ї сходинки Бернлі відділяють всього 5 залікових балів.

Не менш важливу звитягу здобув Уотфорд. Конкурент Бернлі у боротьбі за виживання приїхав у Бірмінгем на матч проти Астон Вілли, але до 70-х хвилин голів вболівальники не побачили. Господарі домінували й були близькими до взяття воріт – втім, на 78-й хвилині екс-форвард Зорі Бонавентуре шокував місцеву публіку, забивши у ворота "вілланів". Його гол виявився єдиним у зустрічі.

Уотфорд бив Астон Віллу й порівнявся за очками з Бернлі.

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