На матч 26-го тура АПЛ Вест Хэм – Ньюкасл (1:1) болельщики гостей принесли надувные кошки и пели "Зума, я хочу знать, как ты ударил кошку".

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Так фанаты пытались дестабилизировать защитника "молотобойцев", который недавно вляпался в скандал. Напомним, в сети появилось видео, где Курт Зума издевается над своей кошкой. На футболиста обрушился шквал критики, француз извинился, а животное у него забрали.

В нынешнем сезоне Зума провел 16 матчей. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 32 млн евро.

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