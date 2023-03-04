"Я говорив Шарану – не йти в Минай. Немає гравців, які відповідають рівню УПЛ. Станом на сьогодні не тільки вони, але й інші опинилися в схожій ситуації.

Сабо поховав шанси Динамо на золото УПЛ – екс-тренер вказав на головну проблему киян

Я подивився Олександрію з Металістом 1925 – колись так грали союзні команди класу Б. Треба чекати, коли війна закінчиться.

На яку з команд варто звернути увагу навесні? У Руха досвідчений тренер, є молодь. Вони не мають бути внизу.

А от від Ворскли не чекав такого результату. При Максимову команда була високо, а прийшов туди Скрипник... Він хороший тренер, але немає футболістів того рівня, яким він може поставити свій футбол", – сказав Сабо у коментарі виданню Український футбол.

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