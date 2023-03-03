"В СК Дніпро-1 зібралась непогана команда. Однак, коли випадають лідери, вони не можуть демонструвати нормальну гру. Шахтар грає на два фронти.

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Динамо буде третім чи четвертим. Річ у тому, що коли така війна, не всі хочуть їхати в Київ. Нема таких гравців, які можуть замінити Циганкова або Забарного", – сказав Сабо у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, перед стартом другої частини сезону Динамо йде у турнірній таблиці УПЛ на третій сходинці, маючи у своєму активі 30 очок. Від лідера – СК Дніпро-1 – кияни відстають на 5 пунктів.

Вже у суботу, 4 грудня, "біло-сині" розпочнуть друге коло матчем з Інгульцем. Початок зустрічі о 14:00.

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