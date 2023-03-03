Колос і Кривбас за час зимової паузи не змогли вразити вболівальників. Мінімум новачків, небагато кадрових втрат, дуже мало голів у спарингах – і нічого надзвичайного в тактичному плані. Принаймні, інсайдів про це не було. Саме тому в особистій зустрічі 16-го туру ніхто не сподівався на велику кількість голів.

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Втім, у першому таймі не вистачало і якісних моментів. У Колоса пригадується лишень дві хороших атаки – одна завершилась подачею на голову Смирного (Євген пробив дуже неточно), а іншу Оріховський завершив пострілом метрів з 20-ти. М'яч пролетів над лівою дев'яткою!

Кривбас відповів серією лонгшотів. Капіч і Хомченовський стріляли не дуже точно, а от удар Татаркова на 13-й хвилині міг залетіти у лівий верхній кут – Волинець парирував! Також пригадується непогана атака з виведенням Татаркова на постріл з правого краю штрафного. Микита бахнув у ближній, однак Волинець спіймав м'яч. От, власне, і вся гострота.

Вже за 42 секунди після старту другого тайму Колос міг вийти вперед. Лисенко скинув подачу Ємця на правий фланг карного майданчика, звідки вистрілив Кравченко – м'яч пройшов поруч з дальньою стійкою! Ще за хвилину Лисенко отримав м'яке закидання від Болбата й опинився прямо перед Сарнавським, але нормально пробити йому не вдалося.

Покарання за марнотратство прилетіло доволі швидко. На 60-й хвилині Микитишину дали пробити з правого краю штрафного (Волинець парирував), а після розіграшу кутового він же навісив на Вернидуба. Віталій перестрибнув опонента й вколотив м'яч у сітку – 1:0! Це був дебютний гол захисника за Кривбас.

Колос в наступні 30 хвилин нічого не створив. Кривбас же поступово почав сушити гру, час від часу огризаючись контратаками. Одна з них шокувала двічі. На 66-й хвилині Устименко зачепився за м'яч і виконав фінт Зідана (!), відклеївшись від двох захисників на лівому куті воротарського. Далі він пробив у Волинця, а Микитишин підхопив відскок у 10-ти метрах від порожніх воріт – втім, Артур запустив сферу в небо!

Нічого цікавішого після цього глядачі не побачили. Такого високоякісного футболу не витримала навіть техніка, яка припинила трансляцію на декілька хвилин. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Кривбаса! Підопічні Юрія Вернидуба взяли реванш за поразку в першому колі, набрали 21 очко й піднялись на шосту сходинку в турнірній таблиці. Колос з 20 заліковими балами опустився на сьому.

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