Бывший украинский тренер Йожеф Сабо поделился мыслями относительно тех команд, которые будут бороться за выживание.

"Я говорил Шарану – не идти в Минай. Нет игроков, которые соответствуют уровню УПЛ. По состоянию на сегодня не только они, но и другие оказались в похожей ситуации.

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Я посмотрел Александрию с Металлистом 1925 – когда-то так играли союзные команды класса Б. Надо ждать, когда война закончится.

На какую из команд стоит обратить внимание весной? У Руха опытный тренер, есть молодежь. Они не должны быть внизу.

А вот от Ворсклы не ожидал такого результата. При Максимове команда была высоко, а пришел туда Скрипник... Он хороший тренер, но нет футболистов того уровня, которым он может поставить свой футбол", – сказал Сабо в комментарии изданию Український футбол.

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