Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола легко підколов пресу та похвалив себе після вдалого матчу з Челсі.

Манчестер Сіті переграв Челсі та скоротив відставання від Арсенала на вершині таблиці АПЛ. Єдиний гол у матчі організували Гріліш і Марез, які за 3 хвилини до того вийшли на заміну.

Челсі – Манчестер Сіті – 0:1 – відео гола та огляд матчу

"У першому таймі ми грали неохайно. Не створювали достатньо моментів, просідав пресинг, ми були погано організовані. А от в другому таймі вже з Аканджі та Льюїсом заграли краще.

Я геній. Після Евертона журналіст запитав, чому не було замін до 81 хвилини. Я зробив роботу над помилками, сьогодні подумав про ту пораду в перерві та провів заміни", – цитує хитрі слова Пепа Daily Mail.

"Люди чомусь очікують, що ми вже в листопаді повинні стати чемпіонами. Це неможливо. У наших суперників немає такого тиску, а от Сіті вже в вересні хочуть коронувати.

Після 4 чемпіонств за 5 років не так легко мотивувати команду. Тому я задоволений тим, як йдуть справи в останні роки. Було б добре бути ближче до лідера, але Арсенал грою заслужив свій гандикап", – додав Гвардіола.

Манчестер Сіті мінімально переміг Челсі завдяки вдалій заміні Гвардіоли – "містяни" скоротили відставання від Арсенала