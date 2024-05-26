Новачок елітного дивізіону розпочав роботу над формуванням складу для участі в УПЛ.

Прес-служба Інгульця оголосила про продовження контрактів з трьома гравцями, чиї угоди закінчувались 30 червня 2024 року.

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Петровці пролонгували співпрацю з нападником Артемом Сіталом, захисником Михайлом Шершнем та півзахисником Олександром Козаком.

Нагадаємо, 34-річний Сітало виступає за Інгулець з липня 2021 року. Transfermarkt оцінює його у 150 тисяч євро. 29-річний Шершень перебрався до петровців з Металіста 1925 влітку 2023-го і коштує 350 тисяч. 29-річний Козак у команді з липня 2018-го. Transfermarkt править за нього 300 тисяч євро.

До слова, Інгулець достроково вийшов в УПЛ, а в останньому турі здолав Карпати і здобув золото Першої ліги.

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