Виїзний поєдинок проти Челсі мав надзвичайно важливе значення для Манчестер Сіті. Арсенал у матчі з Ньюкаслом розписав нічию, тож "містяни" отримали змогу наблизитись до лідера турнірної таблиці на відстань п'яти очок. Для цього підопічним Пепа Гвардіоли треба було перемагати "пенсіонерів".

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Команда Грема Поттера теж мала важливі турнірні завдання. Навряд чи лондонцям вдасться подолати 10-очковий відрив і увірватись у зону ЛЧ, але до зони ЛЄ не вистачало всього трьох залікових балів. Та і загалом вболівальники зачекались на перемоги – Челсі взяв гору лишень у одному з останніх семи турів АПЛ.

Перший тайм виявився важким для обох колективів. У господарів вже на 6-й хвилині зустрічі зламався Стерлінг, а на 22-й довелося замінити ще й Пулішіча. Замість них вийшли Обамеянг та Чуквуемека відповідно.

Як наслідок, "пенсіонери" завдали всього 4 удари по воротах Сіті, створивши всього один небезпечний момент. Його провів свіжий Чуквуемека, який на 44-й хвилині отримав класний пас від Хаверца, переграв Родрі й бахнув з меж штрафного у ближню стійку!

Гостям гра теж давалася важко. Попри кадрові втрати лондонців, "містяни" мало що створили в атаці. У активі Манчестер Сіті було всього 5 ударів – один з них заблокували, а три пройшли з дистанції й не несли серйозної загрози. Реально відкрити рахунок команда могла лишень на 38-й хвилині, коли Холанд прийняв розрізний пас від Гюндогана – Ерлінг звільнився від опіки Кулібалі й з близької відстані пробив у дальній кут. Вийшло трішки неточно!

Відпочивати футболісти відправились за нулів на табло. У роздягальні ж Пеп Гвардіола вразив подвійною заміною – замість Вокера й Канселу вийшли Аканджі та 18-річний Льюїс! Грем Поттер же обійшовся без перестановок.

На початку другого тайму Манчестер Сіті володів м'ячем понад 80% ігрового часу, ледь не конвертувавши свою перевагу в гол на 50-й хвилині. Де Брюйне й Фоден обігралися після кутового, а далі пішла подача – Аке замкнув її на дальній стійці, однак влучив у каркас воріт!

Втім, Челсі на 56-й огризнувся навісом Чуквуемеки з лівого флангу. Хаверц скинув її під удар Тьягу Сілві, а той пробив у дотик – м'яч пройшов поруч зі штангою!

В цілому, розвинути свою перевагу в роботі з м'ячем Сіті не вдавалося, тож на 60-й хвилині Пеп провів ще одну подвійну заміну. Фоден і Бернарду відправились відпочивати, а на полі з'явились Гріліш та Марез. Тут каталонець влучив у яблучко – вже на 63-й хвилині свіжі футболісти організували гол!

Де Брюйне протягнув м'яч у зону перед штрафним і викотив пас на лівий край, Гріліш звідти покотив на дальню стійку, а Марез замкнув у дотик. 0:1!

Грем Поттер на 68-й хвилині пішов на дуже ризиковані заміни. Замість Обамеянга, Кукурельї та Зієша на полі з'явились Жиро-Хатчісон, Холл і Галлахер. На жаль для нього, молоді футболісти не виправдали очікувань. Аж у компенсований час вдалося створити перший напівмомент після пропущеного гола – Холл отримав передачу на лівий край штрафного й потужно вистрілив, однак м'яч пролетів значно вище воріт.

Манчестер Сіті теж багато не створив. В наступні півгодини після гола Мареза команда мала лише одну реальну можливість закрити гру. Її змарнував Холанд, який на 73-й хвилині міг замкнути простріл Де Брюйне вздовж лінії воротарського – Ерлінг не встиг на мить. Чогось цікавішого в завершальний період гри вболівальники не побачили.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Манчестер Сіті. Підопічні Пепа Гвардіоли набрали 39 очок, скоротивши відставання від Арсенала до п'яти пунктів і відірвавшись від Ньюкасла на два. Челсі, маючи в активі 25 залікових балів, замикає першу десятку.

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