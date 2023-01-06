Команди провели перший тайм далеко не яскраво. Найближчим до гола був Обамеянг, але удар на себе взяла стійка. По перерві Аке відповів пострілом у каркас. Найвлучнішим був Марез, який замкнув постріл Гріліша на дальній.

Манчестер Сіті мінімально переміг Челсі завдяки вдалій заміні Гвардіоли – "містяни" скоротили відставання від Арсенала

Челсі відігратись не зумів, тому залишився на 10 сходинці з 25 пунктами – до зони ЛЧ 10 очок, як і до зони вильоту. Манчестер Сіті набрав 39 залікових балів, закріпившись на другій позиції турнірної таблиці АПЛ.