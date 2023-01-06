Челсі – Манчестер Сіті – 0:1 – відео гола та огляд матчу
08:59 - Читать на русском
Манчестер Сіті мінімально переміг Челсі у 19-му турі АПЛ. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
завершено
63’ Ріяд Марез
Команди провели перший тайм далеко не яскраво. Найближчим до гола був Обамеянг, але удар на себе взяла стійка. По перерві Аке відповів пострілом у каркас. Найвлучнішим був Марез, який замкнув постріл Гріліша на дальній.
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Челсі відігратись не зумів, тому залишився на 10 сходинці з 25 пунктами – до зони ЛЧ 10 очок, як і до зони вильоту. Манчестер Сіті набрав 39 залікових балів, закріпившись на другій позиції турнірної таблиці АПЛ.
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