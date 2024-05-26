Схоже, у другому за силою дивізіоні намічається серйозна дуель фінансових магнатів.

Напередодні Металіст 1925 у вирішальному матчі сезону за збереження прописки в УПЛ поступився Вересу (1:2) і вилетів у нижчий дивізіон. ФСК Маріуполь поспішив відреагувати на цю подію у своїх соцмережах.

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"Чекаємо на зустріч, друзі. Буде перше в Україні крипто-дербі", – написала прес-служба азовців на клубній сторінці у Твіттері.

Нагадаємо, восени 2023 року власником Металіста 1925 став Володимир Носов, власник криптобіржі Whitebit. Натомість генеральним спонсором маріупольського клубу є регульована крипто-фіатна платформа – Kyrrex.

До слова, ФСК Маріуполь фінішував у Чемпіонській групі Першої ліги на передостанній сходинці.

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