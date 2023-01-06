Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола легко подколол прессу и похвалил себя после удачного матча с Челси.

Манчестер Сити обыграл Челси и сократил отставание от Арсенала на вершине таблицы АПЛ. Единственный гол в матче организовали Грилиш и Марез, которые за 3 минуты до этого вышли на смену.

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"В первом тайме мы играли неряшливо. Не создавали достаточно моментов, проседал прессинг, мы были плохо организованы. А вот во втором тайме уже с Аканджи и Льюисом заиграли лучше.

Я гений. После Эвертона журналист спросил, почему не было замен до 81 минуты. Я сделал работу над ошибками, сегодня подумал о том совете в перерыве и провел замены", – цитирует хитрые слова Пепа Daily Mail.

"Люди почему-то ожидают, что мы уже в ноябре должны стать чемпионами. Это невозможно. У наших соперников нет такого давления, а вот Сити уже в сентябре хотят короновать.

После 4 чемпионств за 5 лет не так-то легко мотивировать команду. Поэтому я доволен тем, как обстоят дела в последние годы. Было бы хорошо быть поближе к лидеру, но Арсенал игрой заслужил свой гандикап", – добавил Гвардиола.

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