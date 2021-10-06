"Я досі не знаю, чого саме від мене хотів Куман. Він не намагався мені щось пояснювати чи знаходити рішення. Це я збирався запитати його, чого він хоче від мене, що я роблю неправильно чи правильно. Я хотів це дізнатися, швидше адаптуватися в команді, бути корисним... У кінці сезону вам потрібно 17-18 гравців, щоб виграти титули. Але для нього не було проблем в моїй грі, він не давав жодних відповідей.

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Зараз Барселона в складній ситуації. Результати не такі, як хотіли вболівальники. Гравці перебувають під тиском. Можливо, для покращення команді потрібен хороший лідер роздягальні. Барселона – один з 4-5 найбільших клубів світу. Барса ще повернеться, але це забере деякий час", – цитує П'яніча Marca.

До слова, Міралем перебрався до "блаугранас" влітку 2020 року та відіграв 30 матчів у всіх турнірах, здебільшого виходячи на заміну. Поточний сезон боснієць проведе у складі турецького Бешикташа.

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