"Я до сих пор не знаю, чего именно от меня хотел Куман. Он не пытался мне что-то объяснять или находить решения. Это я собирался спросить его, чего он хочет от меня, что я делаю неправильно или правильно. Я хотел это узнать, быстрее адаптироваться в команде, быть полезным... В конце сезона вам нужно 17-18 игроков, чтобы выиграть титулы. Но для него не было проблем в моей игре, он не давал никаких ответов.

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Сейчас Барселона в сложной ситуации. Результаты не такие, как хотели болельщики. Игроки находятся под давлением. Возможно, для улучшения команде нужен хороший лидер раздевалки. Барселона – один из 4-5 крупнейших клубов мира. Барса еще вернется, но это займет некоторое время", – цитирует Пьянича Marca.

К слову, Миралем перебрался к "блаугранас" летом 2020 года и сыграл 30 матчей во всех турнирах, в основном выходя на замену. Текущий сезон босниец проведет в составе турецкого Бешикташа.

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