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"Я би посадив Мессі в запас": легендарний аргентинський голкіпер дав несподівану пораду Сетьєну

17:34 - Читать на русском
"Я би посадив Мессі в запас": легендарний аргентинський голкіпер дав несподівану пораду Сетьєну
Уго Орландо Гатті / Фото з відкритих джерел

Колишній воротар збірної Аргентини Уго Орландо Гатті розкритикував свого співвітчизника Ліонеля Мессі.

 

"Мессі вибитий з колії, тому що всередині він не почувається колишнім Мессі. Справа не в оточенні, тому що він завжди грав у Барселоні самостійно. На місці Сетьєна я б посадив його в запас", – заявив Гатті в ефірі El Chiringuito de Jugones.

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Нагадаємо, у складі Бока Хуніорс (з 1978 по 1986) голкіпер став справжньою легендою, провівши майже чотири сотні поєдинків і здобувши два Кубки Лібертадорес. Також в активі Уго 18 матчів за збірну Аргентини.

Барселона сьогодні, 30 червня, у рамках 33-го туру Прімери прийматиме мадридський Атлетіко. Початок матчу о 23:00 за київським часом.

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Теги
Іспанія Кіке Кіке Сетьєн Ліонель Ліонель Мессі Барселона Барселона Уго Гатті Барселона - Атлетіко
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