"Я бы посадил Месси в запас": легендарный аргентинский голкипер дал неожиданный совет Сетьену

Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Орландо Гатти раскритиковал своего соотечественника Лионеля Месси.

"Месси выбит из колеи, потому что внутри он не чувствует себя бывшим Месси. Дело не в окружении, потому что он всегда играл в Барселоне в одиночку. На месте Сетьена я бы посадил его в запас", – заявил Гатти в эфире El Chiringuito de Jugones.

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Напомним, в составе Бока Хуниорс (с 1978 по 1986) голкипер стал настоящей легендой, проведя почти четыре сотни поединков и завоевав два Кубка Либертадорес. Также в активе Уго 18 матчей за сборную Аргентины.

Барселона сегодня, 30 июня, в рамках 33-го тура Примеры будет принимать мадридский Атлетико. Начало матча в 23:00 по киевскому времени.

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