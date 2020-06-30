Барселона прийняла несподіване рішення щодо майбутнього Сетьєна

Сага навколо ситуації з головним тренером каталонського клубу набирає обертів.

Керівництво Барселони провело екстрену зустріч з головним тренером клубу Кіке Сетьєном, повідомляє AS з посиланням на RAC1.

Сетьєн ризикує бути звільненим після матчу з Атлетіко – у Барселони вже є кандидат на заміну

До будинку 61-річного фахівця завітали президент каталонського клубу Жозеп-Марія Бартомеу, а також Ерік Абідаль, Оскар Грау і Хав'єр Бордас. Мета зустрічі – обговорити ситуацію, яка виникла у каталонському клубі.

Після розмови боси клубу висловили повну підтримку фахівцю і зустріч завершилася "братніми обіймами". Як наслідок, керівництво клубу не збирається звільняти Сетьєна як мінімум до закінчення поточного сезону.

Нагадаємо, після закінчення матчу 32-го туру чемпіонату Іспанії проти Сельти (2:2) між гравцями Барселони і Сетьєном стався конфлікт. Футболісти дорікали тренеру за неправильні тактичні рішення, а також висловили незгоду з методами роботи тренера.

До слова, Барселона після 32-х турів набрала 69 очок і посідає другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Від лідера першості – Реала – "блаугранас" відстають на 2 пункти.

Мессі "звільняє" тренера, Роналду феєрить і конфузиться на очах українця, а Бензема коронує Мадрид – головне за вікенд