"Я хочу попросити вибачення, що я сьогодні в окулярах. По-іншому не можу бути. Якщо я їх зніму, то буде видно, що в мене перебитий ніс. Диверсія донецьких, цей Шахтар мене ніяк не відпускає.

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Вчора грали у футбол, тренувалися, і я влетів у Славу Шевчука. Чисто ігровий момент, у мене до нього немає претензій. Він дуже переживав – і телефонував, і ввечері ми зустрічалися. Він дуже перепрошував. Нема жодних претензій.

Але, знаєте, Шахтар все одно мене не відпускає. Я вже 10 років з цими донецькими воюю, і все одно мене десь знайдуть. Так що зламаний ніс, вчора його вправляв", – розповів Циганик в ефірі Профутбол Digital.

Нагадаємо, раніше В'ячеслав Шевчук був експертом на ТК "Футбол". Зараз колишня зірка Шахтаря і збірної України працює спортивним директором рівненського Вереса.

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