"Бійка між делегаціями Руха і СК Дніпро-1 жодним чином не має виправдання. Це неправильно. Мені було дико. Так не можна з'ясовувати стосунки. У нас війна. Якщо ви хочете з'ясовувати стосунки, то у нас зараз є де показати свою силу. Реально дуже соромно. Це просто неприпустимо. Уявляєте, це відео покажуть в Європі? Чи десь ще? Що про нас подумають? У нас війна, а люди б'ються на футбольному полі? Що це – нормальна нація? Просто прикро за всю цю історію.

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Вчора мені дзвонив Козловський. Дуже емоційно на мене реагував. Я слухав-слухав, і все закінчилось тим, що він сказав: "Добраніч. Я більше не хочу з тобою говорити". Так само у мене були складні розмови з представниками СК Дніпро-1. Вони подають свою історію, своє бачення", – зазначив Циганик у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, після завершення матчу між Рухом та СК Дніпро-1, який львів'яни догравали удев'ятьох і програли 2:3, на полі відбулась сутичка між функціонерами команди.

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