"Я хочу извиниться, что я сегодня в очках. По-другому не могу быть. Если я их сниму, то будет видно, что у меня перебит нос. Диверсия донецких, этот Шахтер меня никак не отпускает.

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Вчера играли в футбол, тренировались, и я влетел в Славу Шевчука. Чисто игровой момент, у меня к нему нет претензий. Он очень переживал – и звонил, и вечером мы встречались. Он очень извинялся. Нет никаких претензий.

Но, знаете, Шахтер все равно меня не отпускает. Я уже 10 лет с этими донецкими воюю, и все равно меня где-то найдут. Так что сломан нос, вчера его вправлял", – рассказал Цыганык в эфире Профутбол Digital.

Напомним, ранее Вячеслав Шевчук был экспертом на ТК "Футбол". Сейчас бывшая звезда Шахтера и сборной Украины работает спортивным директором ровенского Вереса.

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