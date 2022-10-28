Вперше у євросезоні 2022/23 Україна пройшла ігровий тиждень без поразок. Близьким до невдачі було Динамо, яке врятувалося від поразки АЕКу з Ларнаки в компенсований час. Кияни набрали перші очки в Лізі Європи, але таки оформили офіційний виліт з єврокубків. Матч 6-го туру ЛЄ проти Фенербахче матиме значення лише з точки зору престижу, преміальних і очок у таблицю коефіцієнтів. Навесні команди Луческу в єврокубках не буде.

АЕК – Динамо: 6 голів на прощання з Європою – дубль Гармаша за 25 хвилин, дебюти легіонерів і драматичний виліт Луческу

Чергові очки у рейтинг приніс Шахтар, який розписав нічию з Селтіком і гарантував собі євровесну. "Гірники" гратимуть мінімум у плей-офф Ліги Європи, а перемога над РБ Лейпциг в останньому турі принесе Шахтарю путівку в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

СК Дніпро-1 теж пробився у плей-офф єврокубка. Завдяки перемозі над Аполлоном підопічні Олександра Кучера гарантували собі мінімум другу позицію у групі Ліги конференцій. В останньому турі проти АЗ вирішиться доля першого місця квартету.

За підсумками 5-го туру Україна набрала 0,8 бала в таблицю коефіцієнтів (плюс бонусні 0,2 для СК Дніпро-1 за вихід у плей-офф) – найуспішніший тиждень для нас за весь євросезон. Завдяки цьому Україна поки повернула собі 15 місце, яке дає право на участь двох команд у кваліфікації Ліги чемпіонів і п'яти клубів у єврокубках загалом. У нас 28,500 бала – Швейцарія дещо відстала, Туреччина і Чехія на дещицю відірвалися.

У євросезоні 2022/23 Україна вже набрала 4,700 бала. Це вже більше, ніж у попередній кампанії (тоді всі наші клуби набрали 4,200), а навесні Шахтар і СК Дніпро-1 продовжать боротьбу в єврокубках. Рік тому не було жодної команди – є прогрес, попри повномасштабну війну і втечу легіонерів.

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Таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 28 жовтня 2022 (впливає на розподіл місць у єврокубках у сезоні 2024/25)