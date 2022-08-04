Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу не стримував емоцій після брутального фолу суперника на своєму підопічному.

Мірча Луческу обурений діями арбітра / Стоп-кадр з трансляції поєдинку проти Штурма

Як відомо, напередодні Динамо у першому матчі 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів здолало австрійський Штурм з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Олександр Караваєв.

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На 39-й хвилині гри стався цікавий момент. Віталій Буяльський, перебуваючи практично на лінії штрафного суперника, отримав філігранний пас від Миколи Шапаренка, однак, розвертаючись, отримав поштовх у спину від захисника Штурма. Арбітр епізод проігнорував і, поки наш півзахисник корчився від болю на газоні, дозволив австрійцям провести атаку.

Таке рішення викликало шквал емоцій від наставника Динамо Мірчі Луческу. Румун з величезним здивуванням розводив руками, викрикуючи у бік судді: "What? Де VAR?!". Зрештою, рефері довелось особисто заспокоювати коуча "біло-синіх".

Заради справедливості варто додати, що порушення сталось за крок до штрафного, тому такі епізоди VAR не переглядає.

Нагадаємо, матч-відповідь між Штурмом і Динамо відбудеться 9 серпня у Граці на UPC Арені. Початок зустрічі о 21:30.

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