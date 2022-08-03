Українські фани після важких матчів з Фенербахче розцінили вихід на Штурм як благо. Команда із Граца слабенька в позиційному наступі, в неї немає жодної реальної зірки – та і в цілому будь-який австрійський колектив, який не не називається Зальцбургом, вважається прохідним. Тактичні аналітики дещо побоювались високої інтенсивності пресингу та єдиноборств з боку штирійців, але в цілому очікувалось, що поєдинок проти цього суперника буде відносно спокійним.

Динамо – Штурм – 1:0 – відео гола і огляд матчу

Втім, спокій розвіявся ще до матчу. Після несподіваного відходу Вербіча досвідченого чистого вінгера не залишилось, тож усі гадали, кого випустить Мірча Луческу – можливо, переведе туди Циганкова, а праворуч поставить Караваєва? Олександр дійсно вийшов на позиції Віктора, однак про це дізнались вже після стартового свистка. Через мікротравму останній не зміг зіграти. Зліва ж дуже неочікувано поставили Шепелєва. Ймовірно, задум полягав у тому, щоб Володимир грав фальшивого вінгера, зосереджуючись суто на контролі м'яча.

В перші 10-15 хвилин кияни саме цим і займалися, спокійно розкатуючи м'яч в центрі поля та на власній половині. Штурм намагався дуже високо та інтенсивно накривати, але виходило тільки зривати спроби Динамо вийти в атаку через фланги – особливо багато браку виникало зліва. Цей період зустрічі пройшов без жодних натяків на моменти.

В середині першого тайму ситуація змінилася кардинально. Штирійці дещо підлаштувались під вайлуватий темп і стиль гри підопічних Мірчі Луческу. Вони запускали лонгболи при першій же можливості, вступали у боротьбу за підбирання. Поступово австрійцям вдалося розкачати Динамо – з нашого боку пішли такі ж лонгболи, чого Штурм і добивався. Матч розбився на епізоди, в яких завдяки кращій інтенсивності роботи перемагала команда Крістіана Ільцера. Українці почали допускати дитячі помилки, Попов сів на необов'язкову жовту в центрі поля, а згодом пішли і моменти.

Так, на 17-й хвилині Прассу дали пробити з-за меж штрафного. Бущан парирував його потужний постріл, а Прасс, підхопивши відскок, пробив ще – цього разу слабенько. Ще за три хвилини Хьойлунд перехопив передачу на Забарного й пробив з ближчої дистанції, однак і тут Бущан виручив. На 26-й хвилині вже і Георгій не врятував би – Хьойлунд увірвався в карний майданчик і замкнув простріл з лівого флангу сильним ударом. На щастя, сфера промайнула над поперечкою. Здавалося, що четвертий момент завершиться голом.

І саме в цей період Динамо відкрило рахунок! Дубінчак прорвався лівим флангом і виконав крос, Бєсєдін головою підрізав його вздовж воріт, а Караваєв ударом з лету поцілив у дальній кут – 1:0! На 30-й хвилині ситуація повторилася, але тепер постріл Олександра заблокували.

Забитий гол вибив Штурм з колії, а Динамо додав впевненості. Кияни знову згадали про обережний перекат з розтягуванням компактного пресингу австрійців. Штурм втратив контроль над грою, а наші футболісти ще й пішли уперед, притиснувши суперника. Команді вдалося заробити перспективний стандарт (Шапаренко пробив у стінку) й кілька разів серйозно загострити ситуацію, але до реальних моментів справа так і не дійшла. Зрештою, свисток арбітра відправив гравців у роздягальні.

Другий тайм розпочався без кадрових перестановок. Штурм одразу ж спробував насісти на Динамо, виконавши кілька лонгболів в район штрафного, але нічого цікавого штирійці не організували. Кияни, своєю чергою, швидко перехопили контроль над м'ячем, чергуючи стерильні перепасовки з просуваннями по флангах.

Це приносило гострі епізоди, однак не вистачало завершення. Зокрема, на 52-й Бєсєдін трішечки не встиг замкнути простріл Дубінчака, а на 54-й він же пробив у захисника після проникної передачі Караваєва. Сидорчук і Караваєв, своєю чергою, стріляли з околиць штрафного над воротами. Штурм огризнувся ударом Саркарії зі стандарту в руки Бущану. В цілому, Динамо нікуди не поспішало, а у суперника просто нічого не виходило.

На 67-й хвилині Крістіан Ільцер провів подвійну заміну, випустивши Любіча і Шнегга замість Хірлендера й Данте. Мірча Луческу швидко парирував, оновивши лівий фланг – Гармаш і Вівчаренко відправили Шепелєва й Дубінчака відпочивати.

На жаль, цей хід, як і подальший вихід Ваната замість Бєсєдіна, не допоміг зробити гру цікавішою Заміни Штурма також не мали жодного ефекту. Динамо спокійно розкатувало м'яч, а моментів за останні 20 хвилин практично й не виникало. Згадати можна тільки подачу з кутового, яку Бєсєдін замкнув ударом головою над воротами. Крім того, на 83-й та 84-й хвилинах непогано пробивали Караваєв та Буяльський, але і їм точності забракло.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу киян. Тепер чекаємо на матч-відповідь у Граці.

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