Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу не сдерживал эмоций после брутального фола соперника на своем подопечном.

Как известно, накануне Динамо в первом матче 3-го тура квалификации Лиги чемпионов одолело австрийский Штурм со счетом 1:0. Единственный гол забил Александр Караваев.

"Бенфіка вже напряглася": унікальне шаленство Сандро Караве, Луческу знову чарівник, але трьом перепало за Штурм

На 39-й минуте игры случился интересный момент. Виталий Буяльский, находясь практически на линии штрафной соперника, получил филигранный пас от Николая Шапаренко, однако, разворачиваясь, получил толчок в спину от защитника Штурма. Арбитр эпизод проигнорировал и, пока наш полузащитник корчился от боли на газоне, разрешил австрийцам провести атаку.

Такое решение вызвало шквал эмоций от наставника Динамо Мирчи Луческу. Румын с огромным удивлением разводил руками, выкрикивая в сторону судьи: "What? Где VAR?!". В конце концов рефери пришлось лично успокаивать коуча "бело-синых".

Справедливости ради стоит добавить, что нарушение произошло в шаге от штрафного, поэтому такие эпизоды VAR не пересматривает.

Напомним, ответный матч между Штурмом и Динамо состоится 9 августа в Граце на UPC Арене. Начало встречи в 21:30.

Динамо победило Штурм в первом матче квалификации ЛЧ – грамотный футбол киевлян, Караваев снова герой, но есть проблемы