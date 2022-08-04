"Футбол 24" зібрав гарячу реакцію експертів на перший матч 3-го кваліфікаційного раунду ЛЧ Динамо – Штурм (1:0).

Зголодніле за офіційними матчами у 2022-му Динамо не думає зупинятись! Поки що жодної поразки в Лізі чемпіонів і друга перемога поспіль. Австрійський Штурм, звісно, виявився не настільки складним суперником, як ми собі малювали в уяві (або ж приберіг усі козирі на матч-відповідь). Динамівці навіть мали шанси покинути поле з більш солідною перемогою.

Так чи інакше, експерти стримано радіють, передчуваючи вихід команди Луческу в раунд плей-офф.

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