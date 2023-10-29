Головний тренер дніпрян Юрій Максимов підбив підсумки поразки своєї команди від Вернидуба і Ко у матчі 12-го туру УПЛ (0:3).

"На мою думку, хлопцям не вистачило сил. Після двох попередніх матчів вони були дуже втомленими.

Кривбас – СК Дніпро-1 – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Щодо того, чи був офсайд під час першого гола... На грі працював VAR, який і ухвалює рішення. Але у будь-якому разі вже нічого не повернеш.

Все ж таки я б хотів, щоб ми забивали. І моменти були – у Гуцуляка та пенальті. Могли і не в "суху" програти, при цьому багато сьогодні пропустили, – цитує Максимова офіційний сайт дніпрян.

Нагадаємо, після 12-ти турів СК Дніпро-1 йде у турнірній таблиці УПЛ четвертим, набравши 21 очко.

Кривбас розгромив СК Дніпро-1 завдяки перфомансу Кузика – Вернидуб обірвав тріумфальну ходу Максимова й зберіг лідерство