Кривбас розгромив СК Дніпро-1 та зберіг лідерські позиції в УПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Кривбас – СК Дніпро-1 на "Футбол 24".

Кривбас повів у рахунку на 11 хвилині – Кузик та Кожушко вискочили удвох на воротаря, а перший викотив другому фактично на порожні ворота. Під кінець першої половини Кузик забив вже сам, класно поклавши у дальній верхній кут.

Кривбас розгромив СК Дніпро-1 завдяки перфомансу Кузика – Вернидуб обірвав тріумфальну ходу Максимова й зберіг лідерство

А на старті другого тайму зв'язка Кузик – Кожушко знову спрацювала. Перший отримав передачу на правому фланзі та прострілив на дальню стійку, а Олег легко оформив дубль. СК Дніпро-1 наприкінці матчу міг розмочити рахунок, але Лєднєв пробив вище воріт з пенальті.