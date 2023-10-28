Кривбас підходив до матчу проти СК Дніпро-1 в статусі лідера чемпіонату, однак суперник випав дуже серйозний. "Спортклубівці" під керівництвом Юрія Максимова не програли жодного з шести матчів УПЛ, пропустивши всього два голи й здобувши п'ять перемог поспіль – а серед жертв опинилися Зоря, Динамо й Ворскла. У випадку чергової звитяги "жовто-чорні" вийшли б на першу сходинку.

От тільки у команд була дуже велика різниця в кондиціях. Криворіжці відпочивали вісім днів, а от дніпровці посеред тижня провели виснажливий поєдинок під дощем у Полтаві (на тотальному городі). Підозри щодо втоми швидко підтвердились – перший тайм проти Кривбаса гості повністю провалили, працюючи повільно й безідейно. Навіть зайти у штрафний не виходило.

В актив СК Дніпро-1 можна занести хіба що дальній удар Гуцуляка в правий нижній, проведений на 6-й хвилині. Жодної проблеми для Кліщука він не становив, а от колега у воротах "жовто-чорних" за кільканадцять секунд ледь не зганьбився. Кінарейкін вийшов за межі штрафного на перехоплення передачі, але впав прямо перед Дебелком – лишень сильний вітер врятував від гола. Дебелко не зміг наздогнати м'яч.

Тим не менш, вже на 11-й хвилині йому довелося виймати сферу із сітки. Іліч із власної половини виконав передачу низом, розрізавши дві оборонні лінії Дніпра-1 і організувавши вихід 2-в-1 проти Кінарейкіна. Кузик покотив на Кожушка, а той пробив у порожні – 1:0!

У наступні 35 хвилин на полі було нудно. Кривбас ніби й володів ініціативою, входив у карний майданчик, але нічого цікавого не створював. Винятком став стандарт на 32-й хвилині, з яким знову допоміг вітер – подача Іліча несподівано пішла у дальній кут з прискоренням, та ще й зробила рикошет від газону. Кінарейкін врятував СК Дніпро-1.

Втім, на 41-й хвилині криворіжці подвоїли перевагу. Тут все вирішила індивідуальна майстерність: Кузик прийняв діагональ від Стецькова, хитнув Каплієнка на краю штрафного й закрутив м'яч у дальній верхній кут – без шансів для голкіпера. 2:0! Це вже була серйозна заявка на перемогу.

У роздягальні Юрій Максимов замінив Каплієнка на Горбунова. Другий тайм гості спробували розпочати активно, втягуючись на чужу половину великими силами, однак саме це і поховало надії на камбек. На 51-й хвилині затяжна атака дніпровців завершилась втратою м'яча (Кривбас круто зіграв командно у цьому епізоді), після чого сталася швидка контратака.

Дебелко видав діагональ з центру на хід Кузику, той виконав передачу на дальню стійку, а Кожушко замкнув. 3:0. Є великі питання до Кінарейкіна – він мав перехоплювати простенький пас Дениса, але не дотягнувся до м'яча.

Маючи такий гандикап, Кривбас прогнозовано збавив оберти, почавши грати по рахунку. Це могло вилитись у гол СК Дніпро-1 на 60-й хвилині – спочатку Лєднєв пробивав головою метрів з п'яти (Кліщук парирував), а одразу після нього на добиванні зіграв Гуцуляк. Від взяття воріт врятував Бескоровайний, який головою заблокував м'яч на лінії!

Кривбас відповів низкою своїх моментів, але м'яч більше не хотів влітати у сітку дніпровців. Ба більше, він мав влітати у сітку господарів. Приходько на 86-й хвилині збив Мірошніченка, арбітр призначив пенальті, а Лєднєв пішов пробивати – і схибив! Богдан з "позначки" спрямував м'яч над воротами. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу команди Юрія Вернидуба.

Кривбас набрав 26 очок, продовживши лідирувати у турнірній таблиці УПЛ. СК Дніпро-1 із 21 заліковим балом залишився четвертим, однак за підсумками туру команда може опуститись нижче.

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